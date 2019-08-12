Hadise konserinde giydiği mayoyu annesine sordu

Paris ve Londra’dan gelen 14 dansçı ile 5 bin kişiyi coşturdu. Konsere, Amerikalı şarkıcı Rihanna’nın tasarladığı Fenty marka 15 bin liralık beyaz ceket-pantolonla başlayan pop yıldızının bu takımı sosyal medyada beğenilmedi. Fıstık yeşili kostümü ise ‘taklitçi’ eleştirilerine neden oldu.

Çünkü pop yıldızının, geçen hafta Antalya’da konser veren Jennifer Lopez’den esinlendiği açıkça belliydi.

‘ÖZGÜR BİR KADINIM’

Hadise konserin bir bölümünde kendisini eleştirenlere şöyle seslendi: “Ben özgür bir kadınım. Hayattan endişe eden, ama seven. Çevresi kalabalık ama yalnız. Bazen tatlı bazen seksi. Nasıl göründüğümden kime ne? Kendini sev, yaşa. Nasıl istersen onu yaşa. Gülmeyi unutma.”

Önde oturan annesi Gülnihal Açıkgöz’e sahneden “Mayom nasıl? Anneciğim çok mu açık? Tepki alır mıyım, ne diyorsun?” diye sordu. “Muhteşemsin” yanıtını alınca “Annem bir şey demiyorsa kime ne” deyip coştu. Ancak konserden sonra sosyal medyadaki ‘taklitçi’ eleştirilerini ciddiye aldı. Rap yıldızı Norm Ender’in şarkı sözüyle cevap verdi: ‘Mekanın Sahibi Geldi’.

SOSYAL MEDYADA HADİSE KONSERİ

■ Çin işi JLo. Dansın, saç-makyaj ve kostümün aynı.

■ Jennifer Lopez o kalça şovu için her gün sporda. Keşke sen de yapsaydın.

■ Acaba daha çok konuşulup tartışılmak için mi Lopez’i taklit ettiniz?

■ İlk gördüğümde Jlo’nun, Antalya konseri sandım. Niye bu kadar kopya kıyafetler yaparsınız?

■ Başkası olma kendin ol Hadise. Öyle daha güzelsin.

■ Önce Beyonce’yi taklit ederdiniz, şimdi de Jennifer mı? Olmadı Hadise!

■ Bari JLo evine varsaydı, biraz bekleseydin. Kadına ayıp oldu.





Hakan KIRARSLAN/ POSTA