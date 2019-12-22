Hadise MasterChef'e neden katılmadı?
Acun Ilıcalı ve 'O Ses Türkiye' ekibi, 20 Aralık Cuma akşamı 'MasterChef'e katıldı. Hadise ise programa katılmadı. Programda olmayan Hadise'nin neden gelemediği ortaya çıktı.
Tv8 ekranlarında yayınlanan 'MasterChef Türkiye'nin, 20 Aralık Cuma akşamı ekranlara gelen yeni bölümünde büyük bir sürpriz yaşandı. Acun Ilıcalı ve 'O Ses Türkiye' ekibinden Seda Sayan, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Saadet Özsırkıntı eleme gecesine konuk oldu. Ancak Hadise'nin 'MasterChef'e katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Gözler Hadise'yi aradı
Bölüm boyunca gözler Hadise'yi ararken, Açıkgöz'ün programa neden katılmadığı ortaya çıktı. Jüri üyesi arkadaşları mutfakta hünerlerini sergilerken şarkıcının bu ekibin içinde olmaması ekran karşısındaki izleyicileri üzdü. Hadise'nin, ailesinin sağlık sorunları nedeniyle programa katılmadığı öğrenildi.
Acun Ilıcalı yerleri süpürdü
Acun Ilıcalı Instagram hesabından fotoğraf paylaşarak, "MasterChef’de 10 parmağımda 10 marifet” notunu düşmüştü. Acun Ilıcalı'nın yerleri süpürdüğü görüntüler sosyal medyayı sallamıştı.
Milliyet