Hadise MasterChef'e neden katılmadı? Acun Ilıcalı ve 'O Ses Türkiye' ekibi, 20 Aralık Cuma akşamı 'MasterChef'e katıldı. Hadise ise programa katılmadı. Programda olmayan Hadise'nin neden gelemediği ortaya çıktı.