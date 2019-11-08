Hadise o iddiaya sinirlendi: Çok ayıp ve saygısızlık

Murat Boz ile Aslı Enver’in 3.5 yıllık ilişkisi 2 hafta önce bitmişti

08 Kasım 2019, Cuma 07:30 Son Güncelleme:
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Hadise o iddiaya sinirlendi: Çok ayıp ve saygısızlık

Sosyal medyadaki magazin sayfalarında şöyle bir iddia ortaya atıldı:

“Bu aşkın bitmesine daha önce Hadise neden olmuştu. Yeniden devreye girdi, çifti ayırdı.”

'Ayıp bir söylenti'

İddia karşısında sinirlenen Hadise şöyle tepki verdi:

“Çok can sıkıcı ve ayıp bir söylenti. Büyük saygısızlık. Biz Murat’la dostuz. İkisini de çok seviyorum.”


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