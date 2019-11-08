Hadise o iddiaya sinirlendi: Çok ayıp ve saygısızlık
Murat Boz ile Aslı Enver’in 3.5 yıllık ilişkisi 2 hafta önce bitmişti
Sosyal medyadaki magazin sayfalarında şöyle bir iddia ortaya atıldı:
“Bu aşkın bitmesine daha önce Hadise neden olmuştu. Yeniden devreye girdi, çifti ayırdı.”
'Ayıp bir söylenti'
İddia karşısında sinirlenen Hadise şöyle tepki verdi:
“Çok can sıkıcı ve ayıp bir söylenti. Büyük saygısızlık. Biz Murat’la dostuz. İkisini de çok seviyorum.”
Bu haberi de okudularHadise, Aslı Enver'in hayranlarını kızdırdı