Hadise o iddiaya sinirlendi: Çok ayıp ve saygısızlık

Sosyal medyadaki magazin sayfalarında şöyle bir iddia ortaya atıldı:

“Bu aşkın bitmesine daha önce Hadise neden olmuştu. Yeniden devreye girdi, çifti ayırdı.”

'Ayıp bir söylenti'

İddia karşısında sinirlenen Hadise şöyle tepki verdi:

“Çok can sıkıcı ve ayıp bir söylenti. Büyük saygısızlık. Biz Murat’la dostuz. İkisini de çok seviyorum.”





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