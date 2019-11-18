Hadise: O konulara girmeyelim

Hadise, KKTC’deki konseri öncesinde basının karşısına çıktı. Habercilerin yönelttiği 3 soru karşısında tepki verdi. İlk soru şuydu:

“Sevgilisi Aslı Enver’den ayrılan Murat Boz ile Avrupa turnesine çıkıyorsunuz. Bu aranızdaki aşk dedikodusunu güçlendirmez mi?” Pop yıldızı “Geçiniz, cevap yok” dedi.

'Bu soruları geçelim arkadaşlar'

İkinci soru ise şöyleydi: Ajda Pekkan ‘O Ses’ programına konuk geldi. Birlikte bir fotoğraf çekip Instagram’da paylaştınız. O karede Ajda’ya fotoşop uygulamadınız. Süperstar ‘Hadise, Ajda’yı harcadı’ yorumlarını okumuş ve üzülmüş. Ne dersiniz? Hadise, bu sözler karşısında da gerildi. “Girmiyorum, girmiyorum, bu konulara girmiyorum! Geçelim arkadaşlar” dedi.

Fotoğraf yasağı

Özel hayatıyla ilgili altın kuralları olduğunu söyleyen Hadise “Yalnız olduğumu kim söylüyor? Niye yalnız olduğumu düşünüyorsunuz mesela? Lütfen sahne programı öncesi özel sorularla beni köşeye sıkıştırmayın.

Gerçi hiç sıkışmam, ama! Özel hayatımda biri olsa da söylemem. Çünkü bu benim özelim. Bir gün evlenirim. Size evlendiğimi de söylemem. Doğum günü partilerimde bile kimsenin fotoğraf çekip paylaşmasına izin vermiyorum” dedi.

Hakan KIRARSLAN/ POSTA





Bu haberi de okudular Hadise o iddiaya sinirlendi: Çok ayıp ve saygısızlık

Bu haberi de okudular Hadise'nin konser stili: 'Aynalı kostüm' ile pişti oldu