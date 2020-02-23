Magazin Hadise Özge Ulusoy'a benzetildi

Hadise Özge Ulusoy'a benzetildi

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Hadise Özge Ulusoy'a benzetildi

Son günlerde özel hayatıyla sürekli gündeme gelen şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarına yenilerini ekledi.

23 Şubat 2020, Pazar 10:19 Son Güncelleme:
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Hadise'nin son fotoğrafında manken Özge Ulusoy'a benzemesi dikkatlerden kaçmadı. Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından paylaştığı her fotoğraf ve açıklaması haber olan başarılı şarkıcı Hadise, son olarak ayna karşısında verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Instagram'da 11 milyondan fazla takipçisi bulunan Hadise'nin fotoğrafı olay oldu.

Soldan Hadise, sağdan Özge Ulusoy

Hadise, ayna karşısında verdiği pozda manken Özge Ulusoy’a benzetildi. “Sol taraftan Hadise, sağ taraftan Özge Ulusoy” yorumları yapıldı. Şaşırtan benzerlik sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

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