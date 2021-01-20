Hadise reklamda sıfır makyajla rol aldı!

Sosyal medya hesaplarından sık sık makyajsız paylaşım yaparak 'yapay güzelliğe' meydan okuyan Hadise, bir firmanın reklamları için kamera karşısına geçti.

'Bundan gurur duyuyorum'

Ünlü şarkıcı, "Kadınları yüreklendirmek istedik. İlk kez bir reklam filminde makyajsız kamera karşısına geçildi, o da bendim. Bundan gurur duyuyorum" dedi. Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medyada gündem oldu.



