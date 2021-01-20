Magazin Hadise reklamda sıfır makyajla rol aldı!

Hadise reklamda sıfır makyajla rol aldı!

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Hadise reklamda sıfır makyajla rol aldı!

Sosyal medyada makyajsız paylaşımlarıyla dikkat çeken Hadise, rol aldığı bir markanın reklamında da cesaretini konuşturdu. İlk kez bir reklam filminde makyajsız kamera karşısına geçen Hadise, "Kendimi makyajsız da çok beğeniyorum" dedi. İşte Hadise'nin sıfır makyajlı hali…

20 Ocak 2021, Çarşamba 14:44 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesaplarından sık sık makyajsız paylaşım yaparak 'yapay güzelliğe' meydan okuyan Hadise, bir firmanın reklamları için kamera karşısına geçti.

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'Bundan gurur duyuyorum'

Ünlü şarkıcı, "Kadınları yüreklendirmek istedik. İlk kez bir reklam filminde makyajsız kamera karşısına geçildi, o da bendim. Bundan gurur duyuyorum" dedi. Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medyada gündem oldu.

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