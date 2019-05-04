Hadise Reymen şarkısında kurtlarını döktü

Hadise, İzmir konseri öncesinde sosyal medya fenomeni Reynmen'in şarkısı Derdim Olsun'da adeta kurtlarını döktü

04 Mayıs 2019, Cumartesi 19:36 Son Güncelleme:
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Hadise Reymen şarkısında kurtlarını döktü

Hadise, sosyal medya hesabından iddialı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Ünlü şarkıcı bu kez, sosyal medya fenomeni Reynmen'in çok konuşulan şarkısı Derdim Olsun'da dans ederken çekilen videosunu paylaştı.

DANSÇILARA TAŞ ÇIKARTTI

Hadise, performansı ile usta dansçılara adeta taş çıkarttı.

İşte Hadise'nin paylaşımı;

Öte yandan, Reynmen de Hadise'nin videosunu paylaşarak, 'Usta Derdim Olsun dinliyor' dedi.

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