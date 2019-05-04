Hadise Reymen şarkısında kurtlarını döktü

Hadise, sosyal medya hesabından iddialı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Ünlü şarkıcı bu kez, sosyal medya fenomeni Reynmen'in çok konuşulan şarkısı Derdim Olsun'da dans ederken çekilen videosunu paylaştı.

DANSÇILARA TAŞ ÇIKARTTI

Hadise, performansı ile usta dansçılara adeta taş çıkarttı.

İşte Hadise'nin paylaşımı;

Öte yandan, Reynmen de Hadise'nin videosunu paylaşarak, 'Usta Derdim Olsun dinliyor' dedi.