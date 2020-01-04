Hadise sessizliğini bozdu: Edepsizlik sizin kafanızda

Son dönemde şarkıları kadar giydiği iddialı kıyafetleriyle de gündemden düşmeyen Hadise, eleştiriler karşısında suskunluğunu bozdu.

Hadise Twitter hesabından, "Edepsizlik sizin kafanızda. Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı ayrıca, Hz. Mevlâna'nın "Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene. Çünkü cahil ne gelirse söyler diline." sözünü de paylaştı.

Verdiği cesur pozlarla çok konuşuluyor

Geçtiğimiz ay kırmızı ve yeşil renklerinin harmanlandığı bir elbise giyen Hadise verdiği cesur pozu sosyal medyada paylaşmıştı. Daha önce yaptığı paylaşımlarla beğeni rekoru kıran Hadise yine sosyal medyayı sallamış cesur bacak dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.



