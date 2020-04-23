Magazin Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde

Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde

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Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde

Hadise VIP minibüsü ile 2 aydır aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın oturduğu siteye girdi. Hakan Kırarslan/ POSTA

23 Nisan 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Hadise sevgilisi, oyuncu Kaan Yıldırım’ın, Ulus’ta oturduğu siteye şoförünün kullandığı VIP minibüsüyle gitti. Minibüste eşyalar ve alışveriş torbaları vardı. Karantina sürecini birlikte geçiren çift 2 aydır aşk yaşıyor.

Ablasının banka işlerini halletti

Hadise’nin kardeşi Derya Açıkgöz ise 1 saat sonra aynı araçla Bebek’teki bir bankaya gitti. Ablasının banka hesap işlerini halletti.


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