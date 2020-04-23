Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde
Hadise VIP minibüsü ile 2 aydır aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın oturduğu siteye girdi. Hakan Kırarslan/ POSTA
23 Nisan 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Hadise sevgilisi, oyuncu Kaan Yıldırım’ın, Ulus’ta oturduğu siteye şoförünün kullandığı VIP minibüsüyle gitti. Minibüste eşyalar ve alışveriş torbaları vardı. Karantina sürecini birlikte geçiren çift 2 aydır aşk yaşıyor.
Ablasının banka işlerini halletti
Hadise’nin kardeşi Derya Açıkgöz ise 1 saat sonra aynı araçla Bebek’teki bir bankaya gitti. Ablasının banka hesap işlerini halletti.