Hadise ve Kaan Yıldırım 8 ayda neler yaşadı?
Hadise ile sevgilisi Kaan Yıldırım aşklarının ilk karesini Instagram’da yayınlamayı tercih etti. Çift aylardır gizleniyor, muhabirlerden köşe bucak kaçıyordu. İşte siyah-beyaz aşk karesinin ardında yaşananlar...
01 Ağustos 2020, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Böyle başladı
- İlişkileri 8 ay önce başladı. Oyuncu Seda Güven, çifti evinde verdiği partide tanıştırdı.
- Kaan Yıldırım, Hadise’yi 5 ay önce ailesiyle buluşturdu. İlişkilerinin evliliğe doğru gittiğini açıkladı.
- Hadise, yakın çevresine ve ailesine “Büyük bir aşk yaşıyoruz, ruh ikizimi buldum” dedi.
Böyle ortaya çıktı
- Pandemi döneminde Kaan Yıldırım’ın evinde kalan Hadise, sevgilisinin köpeği Benek ile fotoğraf paylaşınca aşkları ortaya çıktı.
- Çiftin geçen nisanda bir tarışma sonrası ayrıldığı iddia edildi. Küçük krizi çabuk atlatıp barıştılar.
- Hadise sorulara “Çok mutluyum” cevabını verirken, Kaan Yıldırım hep sessiz kaldı.
Ve ilk kare
- Çift 15 gün önce önce Bodrum-Torba’da bir otele gitti. Ardından Kaan Yıldırım’ın, Gümüşlük’teki villasına geçtiler. Sonra tekneyle mavi tura çıktılar. Marmaris açıkları ve Yunan Adaları’na yakın ıssız koylarda demirlediler. Finalde yine Bodrum’a döndüler. 10 günlük turlarında magazin muhabirleri de peşlerindeydi. Tam bir kaçma-kovalamaca yaşandı.
- Muhabirleri atlatmayı başarıp 19 Temmuz’da İstanbul’a döndüler. Çünkü ‘Hekimoğlu’nda oynayan Kaan Yıldırım’ın seti 20 Temmuz’da başladı.
- Tatilden 10 gün sonra tatil fotoğraflarını paylaştılar.
- Paylaşım şimdilik sadece Kaan Yıldırım’ın sayfasında. Fotoğrafların siyah-beyaz olmasını ise Hadise istedi.
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