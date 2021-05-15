Magazin Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığının kanıtı

Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığının kanıtı

Magazin

Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığının kanıtı

Yılın en çok konuşulan çiftlerinden Hadise ve Kaan Yıldırım'ın Ramazan Bayramı'nı ayrı geçirmesi dikkat çekerken "Ayrıldıklarının kanıtı" yorumları yapıldı.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 23:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hadise, geçtiğimiz haftalarda hakkında çıkan haberler nedeniyle zor günler geçirdi. İddiaya göre; 35 yaşındaki şarkıcı, sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrılmasıyla da yıkıldı.

Moral bulmak için doğup büyüdüğü Belçika'ya giden Hadise, Ramazan Bayramı'nı annesi, babası ve kardeşiyle doğup büyüdüğü Mol kentinde geçiriyor.

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yayınladığı aile pozlarına, kalp emojisi ve "iyi bayramlar" etiketiyle birlikte "Bayram demek..." mesajını yazdı.

"AYRILIĞIN KANITI"

Takvim'de yer alan habere göre; Kaan Yıldırım'ın ise önceki gün 99 yaşındaki dedesine yaptığı bayram ziyaretinden paylaşım yapması, ikilinin ayrılığının adeta kanıtı gibiydi.

34 yaşındaki oyuncu, dedesiyle çekilen bu karesine, "Canım dedem. 99 yaşında olunca sakal tıraşı olurken elinizin ayarı kaçabilir" notunu düştü.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Lafını balla kestim
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Eski sevgiliye gönderilecek 10 şarkı
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Minik Konsey
Uğur Alkapar
Funda Duru
Su Soley: Oturmak insanı söndürür, çalıştıkça ışıldadığımı hissediyorum
Funda Duru
Şirin Sever
Yapacak bir şey yok, iyi bayramlar
Şirin Sever
Yasemin Candemir
Hedef köylerde okuyan her çocuğa ulaşmak!
Yasemin Candemir
Hande Kazanova
10 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
10 Mayıs haftasına astrolojik bakış: İyileşme zamanı!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Huzur istiyor
Suna Akyıldız
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız'da o iş olmaz!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Erkeklerin yaş yaş sertleşme durumları
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Survivor'dan elenen Sergen Bayar: Açlıktan yılan, kurbağa denedim