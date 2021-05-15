Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığının kanıtı

Hadise, geçtiğimiz haftalarda hakkında çıkan haberler nedeniyle zor günler geçirdi. İddiaya göre; 35 yaşındaki şarkıcı, sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrılmasıyla da yıkıldı.

Moral bulmak için doğup büyüdüğü Belçika'ya giden Hadise, Ramazan Bayramı'nı annesi, babası ve kardeşiyle doğup büyüdüğü Mol kentinde geçiriyor.

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yayınladığı aile pozlarına, kalp emojisi ve "iyi bayramlar" etiketiyle birlikte "Bayram demek..." mesajını yazdı.

"AYRILIĞIN KANITI"

Takvim'de yer alan habere göre; Kaan Yıldırım'ın ise önceki gün 99 yaşındaki dedesine yaptığı bayram ziyaretinden paylaşım yapması, ikilinin ayrılığının adeta kanıtı gibiydi.

34 yaşındaki oyuncu, dedesiyle çekilen bu karesine, "Canım dedem. 99 yaşında olunca sakal tıraşı olurken elinizin ayarı kaçabilir" notunu düştü.