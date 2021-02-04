Hadise ve Kaan Yıldırım sosyal medyada gündem oldu
Bir süredir Hadise ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram hesabından sevgilisini öpücüklere boğduğu anın fotoğrafını paylaştı.
04 Şubat 2021, Perşembe 18:28 Son Güncelleme:
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Hadise ve Kaan Yıldırım’dan barışma sonrası ilk fotoğraf geldi. Yıldırım'ın, Hadise'yi yanağından öptüğü fotoğrafı çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Kısa süre önce ayrılıklarını sosyal medya üzerinden açıklayan geçtiğimiz hafta yeniden barışma kararı alan Hadise - Kaan Yıldırım ikilisinden aşk dolu poz geldi!
Hadise de hikayesinde paylaştı
Sosyal medya üzerinden Kaan Yıldırım’ın Hadise ile olan fotoğrafını paylaşması üzerine Hadise bu fotoğrafı hikayesinde paylaşarak “Her aşk hikayesi güzel fakat bizimki benim favorim..” notunu düştü. İkilinin bu paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.
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