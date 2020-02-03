Magazin Hadise ve Melisa Şenolsun'un binlerce liralık şıklığı

Hadise ve Melisa Şenolsun'un binlerce liralık şıklığı

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Hadise ve Melisa Şenolsun'un binlerce liralık şıklığı

Hadise baştan aşağıya Fendi’den giyindi. 26 bin liralık ceketi, Melisa Şenolsun elbise niyetine giymişti. Sosyal medyada, " Hangisi daha şık? diye karşılaştırıldı.

03 Şubat 2020, Pazartesi 10:11 Son Güncelleme:
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Hadise jüri üyesi olduğu ‘O Ses Türkiye’ çekimlerinde baştan aşağıya Fendi’den giyinmişti. Ceketi 26 bin 200, pantolonu 8 bin 150TL’ydi. Aynı ceketi Melisa Şenolsun yine Fendi’nin 8 bin 900TL’lik botlarıyla, elbise niyetine giymişti. Sosyal medya iki yıldızı ‘Hangisinin kombini daha şık?’ diye karşılaştırdı. Melisa Şenolsun’nun tarzı daha çok alkış aldı.

Binlerce liralık şıklık

Hadise'nin kombinini fiyatı 34 bin 350 TL'ye mâl oldu. Melisa Şenolsun'un ise 35 bin 100 TL'te. Peki siz en çok hangisinin tarzını beğendiniz?


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