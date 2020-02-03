Hadise ve Melisa Şenolsun'un binlerce liralık şıklığı
Hadise baştan aşağıya Fendi’den giyindi. 26 bin liralık ceketi, Melisa Şenolsun elbise niyetine giymişti. Sosyal medyada, " Hangisi daha şık? diye karşılaştırıldı.
03 Şubat 2020, Pazartesi 10:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Hadise jüri üyesi olduğu ‘O Ses Türkiye’ çekimlerinde baştan aşağıya Fendi’den giyinmişti. Ceketi 26 bin 200, pantolonu 8 bin 150TL’ydi. Aynı ceketi Melisa Şenolsun yine Fendi’nin 8 bin 900TL’lik botlarıyla, elbise niyetine giymişti. Sosyal medya iki yıldızı ‘Hangisinin kombini daha şık?’ diye karşılaştırdı. Melisa Şenolsun’nun tarzı daha çok alkış aldı.
Binlerce liralık şıklık
Hadise'nin kombinini fiyatı 34 bin 350 TL'ye mâl oldu. Melisa Şenolsun'un ise 35 bin 100 TL'te. Peki siz en çok hangisinin tarzını beğendiniz?