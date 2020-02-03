Hadise jüri üyesi olduğu ‘O Ses Türkiye’ çekimlerinde baştan aşağıya Fendi’den giyinmişti. Ceketi 26 bin 200, pantolonu 8 bin 150TL’ydi. Aynı ceketi Melisa Şenolsun yine Fendi’nin 8 bin 900TL’lik botlarıyla, elbise niyetine giymişti. Sosyal medya iki yıldızı ‘Hangisinin kombini daha şık?’ diye karşılaştırdı. Melisa Şenolsun’nun tarzı daha çok alkış aldı.

Binlerce liralık şıklık

Hadise'nin kombinini fiyatı 34 bin 350 TL'ye mâl oldu. Melisa Şenolsun'un ise 35 bin 100 TL'te. Peki siz en çok hangisinin tarzını beğendiniz?







