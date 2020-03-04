Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım ayrıldı mı?

Aşklarıyla olay olan Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisi, kafaları karıştırmaya devam ediyor. Seksi şarkıcı, yılbaşında hayatında biri olduğunu belirtip, "Sevgilimi ben isteyene kadar bulamazsınız" mesajı verdi. Ancak Hadise'nin geçtiğimiz ay beyaz bir köpekle verdiği poz, aşkını deşifre etti. Şarkıcının fotoğrafındaki köpeğin, oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu ortaya çıktı.

Hadise, bu olaydan kısa bir süre sonra da 'Benek' isimli aynı köpekle yeniden poz verdi. Ancak paylaşımların ardından köpekle olan iki karesini de bir anda sosyal medya hesabından sildi. Bu durum "Yıldırım aşkında ilk kriz" yorumlarını beraberinde getirmişti.

Hadise'den karşı atak

Gizemli aşkta yaşanan son gelişme ise bir kez daha kafaları karıştırdı. Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım, dün Instagram hesabında aşk haberlerine dair tüm etiketleri kaldırdı. Bir süre sonra aynı işlemi Hadise de yaptı. Ünlü şarkıcı, Kaan Yıldırım ile alakalı etiketlendiği tüm gönderileri teker teker bulup kaldırdı.Bu durum "Aşk tamamen bitti" şeklinde yorumlandı.