Önceki gün Etiler’de fan grubuyla buluşan Demet Akalın, mekan çıkışı Hadise’nin Instagram’daki takipçi sayısının 10 milyonu aşması hakkında şöyle dedi:

'Kocası da yok milyoncukları da'

“Ay yazık ona. Ben araştırttım, milyoncuk bile değil. Kocası da yok milyoncukları da.”

'İyi ama onun da kocası yok'

Bu çıkıştan haberdar olan Hadise’nin ise yakın çevresine şöyle dediği öğrenildi:

“İyi ama onun da kocası yok... Geçen yıl boşanmamış mıydı?”

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