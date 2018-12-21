Hadise'den evlilik sinyali

Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelen Hadise gelinlik giydi. Şarkıcı gelinlikli fotoğrafını Instagram hesabından '2019'dan beklentim' notuyla paylaştı

21 Aralık 2018, Cuma 07:34 Son Güncelleme:
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Hadise'den evlilik sinyali

Hadise Instagram hesabından gelinlikle poz verdiği fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Hadise fotoğrafa, "2019'dan beklentim." notunu ekledi.

'ÇOK YAKIŞMIŞ'

Şarkıcının paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Hadise'nin fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Gelinlik çok yakışmış." yorumunu yaptı.


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