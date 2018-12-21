Hadise Instagram hesabından gelinlikle poz verdiği fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Hadise fotoğrafa, "2019'dan beklentim." notunu ekledi.

'ÇOK YAKIŞMIŞ'

Şarkıcının paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Hadise'nin fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Gelinlik çok yakışmış." yorumunu yaptı.





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