Antalya'nın Manavgat ilçesindeki büyük yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Öte yandan Muğla'nın Marmaris ve Milas-Didim arasında da yangın çıktı. Adana, Kayseri, Osmaniye ve Mersin'de de ormanlık alanlarda yangınlar sürüyor.

Hadise, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ülkemizin birçok yerinden gelen orman yangını haberleri içimizi yakıyor. Umarım daha fazla zarar görmeden, bir an önce kontrol altına alınır. Yangından etkilenen herkese geçmiş olsun."