Magazin Hadise'den geçmiş olsun mesajı

Hadise'den geçmiş olsun mesajı

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Hadise'den geçmiş olsun mesajı

Antalya’nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere bugün Bodrum ve Didim’de de orman yangıları meydana geldi. Ünlü isimler yangın felaketinden dolayı geçmiş olsun paylaşımları yaptı. Bu isimlerden biri de Hadise oldu.

29 Temmuz 2021, Perşembe 16:33 Son Güncelleme:
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki büyük yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Öte yandan Muğla'nın Marmaris ve Milas-Didim arasında da yangın çıktı. Adana, Kayseri, Osmaniye ve Mersin'de de ormanlık alanlarda yangınlar sürüyor.

Hadise, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ülkemizin birçok yerinden gelen orman yangını haberleri içimizi yakıyor. Umarım daha fazla zarar görmeden, bir an önce kontrol altına alınır. Yangından etkilenen herkese geçmiş olsun."

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