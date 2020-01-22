Hadise, sahnede giydiği iddialı kıyafetlerle ilgili eleştiri yapanlara sert bir cevapla karşılık vermişti.

Son dönemde şarkıları kadar giydiği iddialı kıyafetleriyle de gündemden düşmeyen Hadise, Twitter hesabından, kıyafetlerini eleştirenlere "Edepsizlik sizin kafanızda. Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü şarkıcı ayrıca, Hz. Mevlâna'nın "Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene. Çünkü cahil ne gelirse söyler diline." sözünü de paylaşmıştı.

Yeni paylaşım

Hadise Instagram hesabının hikaye bölümünden yine çok konuşulacak bir video paylaştı. Arkası dönük olarak görünen Hadise bir anda üzerindeki ceketi çıkarıp fırlatıyor ve arkasını dönüp gidiyor.





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