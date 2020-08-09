Magazin Hadise'den Tülin Şahin'e destek!

Hadise'den Tülin Şahin'e destek!

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Hadise'den Tülin Şahin'e destek!

Kızı Siena'nın babası Pedro de Noronha’nın kendisine baskı uygulayarak zor günler yaşattığını söyleyen Tülin Şahin’e yakın arkadaşı Hadise'den destek geldi. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Şahin'e yanında olduğunu söyledi.

09 Ağustos 2020, Pazar 14:10 Son Güncelleme:
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Geçen yıl Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile düğün fotoğraflarını paylaşarak evlendiğini duyuran ve kısa süre sonra hamile olduğunun müjdesini veren Tülin Şahin'in resmi olarak evli olmadığı ortaya çıktı. İddiaları sosyal medya hesabından doğrulayan Tülin Şahin, Noronha'nın doğum sonrası kilo verme konusunda kendisine baskı uygulayarak zor günler yaşattığını söyledi.

Şahin, Instagram hesabından yazılı açıklama yaparak, eşinin çeşitli baskılarda bulunduğunu ve yaralayıcı ağır eleştirilere maruz kaldığını söyledi.

'Bu insanlık değil, iğrençlik!'

Yaşadıklarını paylaştıktan sonra Tülin Şahin'e en büyük destek arkadaşı Hadise'den geldi. Şarkıcı, Instagram hesabının hikaye bölümünden, "Sizden bıktık! Bıktık! Çocuğun annesine bu şekilde davranmak nedir? Bu insanlık değil, iğrençlik! Tülin'im emin ol ben ve tüm kadınlar senin yanında! Yalnız değilsin! Ve gördüğüm en iyi annelerden birisin!" mesajını paylaştı.


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