Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz: Soyadımı kimseye yem etmem
Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihara teşebbüsü kardeşleri ile arasını açmıştı. Abla Hülya Açıkgöz, aile içinde yaşanan gerginliklerle ilgili olarak bir takipçisinin sorusuna yanıt verdi
Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını cevaplayan Hülya Açıkgöz, burada yazdığı mesaj ile şimdiye kadar yaşananları özetlemiş oldu.
Aile soyadına leke gelmemesi adına sustuğunu belirten Açıkgöz şu ifadeleri kullandı:
"Soyadımı kimseye yem etmem. 'Yeri geldiği zaman cevap veririm, olur biter' dedim. İnsanlar ailemi bölmeye hazırdı. Hainlik peşindeydi çekemeyenler. Susarak bir başka cevap verdim aslında. O mesaj da zaten kendilerine çok güzel iletildi. Konu ne kadar benimle alakalı olsa bile ailemi içeriyor ve ailem için canımı veririm. Gerektiği zaman susarım, gerektiği zaman da konuşurum.''