Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını cevaplayan Hülya Açıkgöz, burada yazdığı mesaj ile şimdiye kadar yaşananları özetlemiş oldu.

Aile soyadına leke gelmemesi adına sustuğunu belirten Açıkgöz şu ifadeleri kullandı:

"Soyadımı kimseye yem etmem. 'Yeri geldiği zaman cevap veririm, olur biter' dedim. İnsanlar ailemi bölmeye hazırdı. Hainlik peşindeydi çekemeyenler. Susarak bir başka cevap verdim aslında. O mesaj da zaten kendilerine çok güzel iletildi. Konu ne kadar benimle alakalı olsa bile ailemi içeriyor ve ailem için canımı veririm. Gerektiği zaman susarım, gerektiği zaman da konuşurum.''