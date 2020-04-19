Karantina günlerini oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım’ın evinde geçirdiği haberleriyle gündeme gelen Hadise, dolap detoksuna başlamış. Evine geçtiği zamanlarda gardırobundaki kıyafetleri düzene sokan şarkıcı, giymediklerini ayrı bir yerde biriktirmeye başlamış.

Ünlü şarkıcı, salgın bittikten sonra onları bir kuruma bağışlayacakmış. Formunu korumak için corona virüs salgınından önce bir diyetisyenle çalışmaya başlayan Hadise, aynı zamanda karantina sürecinde de diyetisyeninin önerileriyle sağlıklı beslenmeye devam ediyormuş.





Bengü mutfakta

Ailesiyle birlikte evde karantinada olan Bengü, ekmeğini kendisi yapmaya başladı. Ekmek yaptığı anları sosyal medyada da takipçileriyle paylaşan şarkıcı, takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı. Mutfakta hayli zaman geçiren şarkıcı, 8 aylık kızı Zeynep’in yemeklerini de kendisi yapıyormuş. Eşi Selim Selimoğlu için de yeni tarifler deneyen Bengü, yemek yapmaktan çok keyif alıyormuş.





Birlikte yazıyorlar

Uzun süredir birlikte olan Gupse Özay ile Barış Arduç, karantina günlerini verimli geçiren ünlü isimlerden. Daha önce ‘Deliha’, ‘Deliha 2’ ve ‘Görümce’ adlı sinema filmlerinin senaryosunu yazan Özay, yeni film için kolları sıvamış. Yeni filmi ise Özay, sevgilisi Barış Arduç ile birlikte yazıyormuş.

Çiftin imzasını taşıyacak bu yeni proje de komedi olacakmış. Şu sıralar tüm yoğunluğunu bu yeni senaryoya veren iki ünlü isim, karantina günleri sona erdikten sonra hızla çekimlere başlamayı planlıyormuş.