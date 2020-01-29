Magazin Hadise'nin gardırobu servet değerinde

Hadise'nin gardırobu servet değerinde

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Hadise'nin gardırobu servet değerinde

Çok konuşulan kırmızı elbisesini 25 bin liraya alan Hadise'nin, 4 aydır giydiği tüm kıyafetleri dedikoduların aksine aldığı ortaya çıktı.

29 Ocak 2020, Çarşamba 08:00 Son Güncelleme:
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O Ses’te giydiği İtalyan ve Fransız marka kıyafetleriyle dikkat çeken Hadise’nin her biri 20 ile 30 bin TL arasında değişen kostümleri gerçekten alıp almadığı merak konusuydu. ‘Hadise elbiseleri programdan sonra iade ediyor’ deniliyordu. Pop yıldızının son 4 aydır giydiği tüm kıyafetleri aldığı ortaya çıktı.

Özel elbise diktiriyor

Hadise bununla da yetinmedi. Dünyaca ünlü marka Versace’ye özel bir elbise diktiriyor. Provalar için önümüzdeki günlerde İtalya’nın, Milano kentine gidecek olan Hadise’nin kıyafeti, aksesuvar ve ayakkabısıyla birlikte 100 bin TL’yi bulacakmış.


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