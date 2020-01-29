‘O Ses’te giydiği İtalyan ve Fransız marka kıyafetleriyle dikkat çeken Hadise’nin her biri 20 ile 30 bin TL arasında değişen kostümleri gerçekten alıp almadığı merak konusuydu. ‘Hadise elbiseleri programdan sonra iade ediyor’ deniliyordu. Pop yıldızının son 4 aydır giydiği tüm kıyafetleri aldığı ortaya çıktı.

Özel elbise diktiriyor

Hadise bununla da yetinmedi. Dünyaca ünlü marka Versace’ye özel bir elbise diktiriyor. Provalar için önümüzdeki günlerde İtalya’nın, Milano kentine gidecek olan Hadise’nin kıyafeti, aksesuvar ve ayakkabısıyla birlikte 100 bin TL’yi bulacakmış.



