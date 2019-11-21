Son zamanlarda hem kostümleri hem de fiziki görüntüsüyle gündemden düşmeyen Hadise, geçen gün aşk sorularına "Sevgilim olmadığını nereden biliyorsunuz" diyerek tepki göstermişti. Bu açıklamanın ardından Hadise'nin sevgilisi var mı merak edilirken, şarkıcıdan esprili bir paylaşım geldi.

'Sevgilimle dertleşirken ben'

34 yaşındaki şarkıcı 'O Ses Türkiye' setinde çekilmiş bir karesine; ‘Hayal mahsulü sevgilimle dertleşirken ben!’ notunu düştü. Yoruma kapalı bu paylaşım, kısa süre içerisinde 90 bine yakın beğeni aldı.





Bu haberi de okudular Hadise zayıflamak için 30 bin TL'yi gözden çıkardı