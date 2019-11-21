Hadise'nin hayal mahsulü sevgilisi

Instagram'ı oldukça aktif kullanan Hadise, çok konuşulan aşk hayatıyla ilgili esprili bir paylaşım yaptı.

21 Kasım 2019, Perşembe 14:12 Son Güncelleme:
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Hadise'nin hayal mahsulü sevgilisi

Son zamanlarda hem kostümleri hem de fiziki görüntüsüyle gündemden düşmeyen Hadise, geçen gün aşk sorularına "Sevgilim olmadığını nereden biliyorsunuz" diyerek tepki göstermişti. Bu açıklamanın ardından Hadise'nin sevgilisi var mı merak edilirken, şarkıcıdan esprili bir paylaşım geldi.

'Sevgilimle dertleşirken ben'

34 yaşındaki şarkıcı 'O Ses Türkiye' setinde çekilmiş bir karesine; ‘Hayal mahsulü sevgilimle dertleşirken ben!’ notunu düştü. Yoruma kapalı bu paylaşım, kısa süre içerisinde 90 bine yakın beğeni aldı.


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