Pop yıldızı Hadise, kıyafet seçimleriyle bizi şaşırtmaya devam ediyor. 34 yaşındaki Hadise, özellikle son yıllarda giydiği iddialı kıyafetler ile moda dünyasını sallıyor. Ancak şöyle bir durum var ki, Hadise'nin giydiği kıyafetler genellikle özel tasarım değil.

Stil konusunda dünya starlarını izleyen Hadise, özellikle de Beyonce'nin tarzını çalmakla suçlanıyor.

Önceki akşam Maltepe'de konser veren Hadise, ayna detaylı mini elbisesiyle adeta göz doldurdu. Yaptığı açıklamada, 'Elbiseme 'aynalı kostüm' adını verdim' dedi. Kısa bir araştırmanın ardından, Hadise'nin bu kostümü nereden satın aldığı, ne kadara satın aldığı hatta hangi ünlü ile pişti olduğu da ortaya çıktı.

Düşük bütçeli sahne kostümü

Hadise'nin 'aynalı kostümü', cesur tasarımlarıyla öne çıkan Angel Brinks markasının 2018 kreasyonundan. Angel Brinks markasının sitesinde hala satışta olan elbisenin fiyatı 255 dolar yani 1300 Türk lirası.

Juliet isimli tasarımla Hadise'nin bu kadar düşük fiyata bu kadar şık ve göz kamaştırıcı olması, alkışlanacak bir hareket diyebiliriz.





Ancak böylesinde şık olması, Hadise'nin yine bir ünlüyle pişti olmasına engel olmadı. ABD'li rapçi Bianca Bonnie, geçen yıl bir ödül töreninde Angel Brinks markasının Juliet tasarımını giymişti.









Marka, Instagram paylaşımlarında, en çok satan ve sevilen tasarımının Juliet olduğunu açıklamıştı. Aynalı kostümün bir de beyaz rengi var.

Beyonce'ye benzetildi

Hadise geçen yıl da aynalı kostümün beyaz rengini giymiş ve bu tarzıyla Beyonce'ye benzetilmişti.

Adriana Lima ile pişti oldu

Hadise, daha önce de giydiği bir sahne kostümünü kendisinin tasarladığını söylemiş, ancak kısa süre sonra Adriana Lima'nın da aynı kostümü bir defilede giydiği ortaya çıkmıştı.

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