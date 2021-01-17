Magazin Hadise'nin 'O Ses Türkiye Rap' imajı hayran bıraktı!

Hadise'nin 'O Ses Türkiye Rap' imajı hayran bıraktı!

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Hadise'nin 'O Ses Türkiye Rap' imajı hayran bıraktı!

Exxen'de yayınlanacak olan 'O Ses Türkiye Rap'in jürilerinden olan Hadise, paylaşımıyla dikkat çekti. Yeni yarışma programı için imajında yenilik yapan Hadise sosyal medyada gündem oldu.

17 Ocak 2021, Pazar 13:49 Son Güncelleme:
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Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla geçtiğimiz yıla damga vuran Hadise birlikteliğini sosyal medya paylaşımı ile bitirdiğini duyurmuştu. Aşk hayatında olumsuzluklar yaşayan Hadise kariyerinde ise güzel işlere imza atıyor.

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'Rap müzik ile ne alakan var?'

Exxen'de yayınlanacak O Ses Türkiye Rap'in jürilerinden olan Hadise, çokça eleştiri almıştı. Eypio, Murda ve Mero ile birlikte jüri kotuğuna oturacak olan Hadise, "Rap müzik ile senin ne alakan var?" eleştirilerine Instagram'da paylaştığı bir video ve o videoda yer alan hiphop kültürüne en yakın olan şarkısı 'Biz Burdayız' ile cevap verdi.

'Taşlar tene gelse cana değmez'

Hadise "Taşlar tene gelse, cana değmez!" notunu düştüğü paylaşımı ile sosyal medyayı salladı. Yaptığı paylaşımlarla göz kamaştıran Hadise son elbisesi ve farklı saçları ile hayranlarından tam not aldı. O Ses Türkiye Rap için imaj tazeleyen Hadise'ye beğeni yağdı.

Geçtiğimiz aylarda corona virüse yakalanan Hadise, evinde gördüğü tedavinin ardından hastalığı atlatmıştı. Şarkıcı, Covid-19 nedeniyle kendisinde başka bir hastalığın da ortaya çıktığını söylemişti.

'Anksiyete oldum'

Corona endişesinin kendisinde anksiyete (kaygı bozukluğu) hastalığına yol açtığını belirten şarkıcı, "Benim için zor bir süreçti. Hastanelik olmadım" dedi.

Hadise, sözlerine; "Bu süreci daha zor durumda hastanelerde geçiren insanları görünce şükrettim. 2 hafta kendi evimde tek başıma kaldım. 4 hafta boyunca öksürdüm. Başım çok fena ağrıdı. Kusmalarım çok oldu. 5. günümde tat ve koku almamaya başladım. Asıl beni mahveden korku oldu. Televizyonlarda sürekli izlediğimiz o kötü görüntüler beni panikletti. Endişeden anksiyete oldum. Öksürük geçmiyor. Acaba sesimi etkileyecek mi, şarkı söyleyebilecek miyim? şeklinde kafamda deli sorular vardı. Neyse ki koronayı atlattım. Ama anksiyete kaldı" diye devam etti.

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