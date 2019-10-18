Hadise'ye annesinden ret geldi
Hadise, geçen yıl intihara kalkışan annesi Gülnihal Açıkgöz’ü, yalnız bırakmak istemiyor
Şarkıcının, annesine Belçika’da tek kalmaması için Tarabya’daki evinde birlikte yaşamayı teklif ettiği öğrenildi.
'İstanbul bana iyi gelmiyor'
Hadise, annesinden “İstanbul bana iyi gelmiyor” cevabını aldı.
'Ret' cevabı üzerine şarkıcı, sık sık Belçika’ya gidecek.
#olayıngeçmişi
- Geçen yıl temmuz ayında Hadise'nin annesi intihara kalkışmıştı.
- Annelerinin durumuyla sarsılan Açıkgöz kardeşler kavga etmişlerdi.
- Hadise ablası Hülya Açıkgöz ile kardeşi Derya Açıkgöz'le çalışmayı bırakmıştı.
- Ablasıyla küs olan ancak daha sonra kardeşiyle barışan Hadise, Derya'yı geçen günlerde yine Belçika'ya göndermişti.
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