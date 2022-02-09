Türkiye Hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Türkiye

Hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Bursa’da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, takla atarak 20 metre sürüklendi. Kaza sırasında araçtan savrulan 4 kişi yaralandı.

09 Şubat 2022, Çarşamba 01:31 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa Çevre Yolu’nda meydana geldi. Yıldırım ilçesinden Emek Mahallesi istikametine giden Serkan Kazan (33) yönetimindeki 16 SSR 88 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Demirtaş Viyadüğü mevkisinde yol kenarındaki bente çarptıktan sonra taklalar atan araç, yaklaşık 20 metre sürüklendi. Emniyet kemerleri takılı olmayan sürücü Kazan ile araçta yolcu olarak bulunan Ömer Yugruş (32), Hüseyin Yalçın (30) ve Enes Yalçın (20) araçtan fırladı. 4 kişi yol kenarındaki ağaçlık alana savrulurken, araç yan yatarak durdu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçtan fırlayan 4 kişi, polis ekipleri tarafından yol kenarındaki ağaçlık alanda bulundu. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yan yatan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Esra TÜRKER-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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