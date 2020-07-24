Etkinlik Rehberi Hafıza geliştiren eşleştirme oyunu

Hafıza geliştiren eşleştirme oyunu

Etkinlik Rehberi

Hafıza geliştiren eşleştirme oyunu

Oyuncaklar çocukların motor gelişimini, hayal gücünü, dikkatini ve hatta dil gelişimini oldukça fazla destekler. Bazı oyuncaklar ile evinizde siz de yaratıcılığınızı kullanarak çocuğunuzun gelişimine katkı sağlayabilirsiniz.

24 Temmuz 2020, Cuma 10:45 Son Güncelleme:
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Lego ile oynmayı çocuğu çocuk çok sever. Lego oyununu farklı bir boyuta taşıyıp çocuğunuzun hafıza gelişimini destekleyebilirsiniz. 

Eleştirme oyunu

Gerekli malzemeler

  • Lego
  • Sticker

Eşleştirme oyunu oynanışı

legoların üstüne iki tane aynı olacak şekilde sticker yapıştırın. Birden fazla hayvan, çiçek, araba veya farklı şeyler olabilir. Daha sonra legoları karıştırın ve aynı sticker olanları üst üste dizmesi için çocuğunuzdan yardım isteyin. 

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