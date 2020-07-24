Hafıza geliştiren eşleştirme oyunu
Oyuncaklar çocukların motor gelişimini, hayal gücünü, dikkatini ve hatta dil gelişimini oldukça fazla destekler. Bazı oyuncaklar ile evinizde siz de yaratıcılığınızı kullanarak çocuğunuzun gelişimine katkı sağlayabilirsiniz.
24 Temmuz 2020, Cuma 10:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Lego ile oynmayı çocuğu çocuk çok sever. Lego oyununu farklı bir boyuta taşıyıp çocuğunuzun hafıza gelişimini destekleyebilirsiniz.
Eleştirme oyunu
Gerekli malzemeler
- Lego
- Sticker
Eşleştirme oyunu oynanışı
legoların üstüne iki tane aynı olacak şekilde sticker yapıştırın. Birden fazla hayvan, çiçek, araba veya farklı şeyler olabilir. Daha sonra legoları karıştırın ve aynı sticker olanları üst üste dizmesi için çocuğunuzdan yardım isteyin.