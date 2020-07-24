Hafıza geliştiren eşleştirme oyunu

Lego ile oynmayı çocuğu çocuk çok sever. Lego oyununu farklı bir boyuta taşıyıp çocuğunuzun hafıza gelişimini destekleyebilirsiniz.

Eleştirme oyunu

Gerekli malzemeler

Lego

Sticker

Eşleştirme oyunu oynanışı

legoların üstüne iki tane aynı olacak şekilde sticker yapıştırın. Birden fazla hayvan, çiçek, araba veya farklı şeyler olabilir. Daha sonra legoları karıştırın ve aynı sticker olanları üst üste dizmesi için çocuğunuzdan yardım isteyin.



