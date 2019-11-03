Hafızasını kaybeden eşini yeniden kendine aşık edip evlendi

'Sen de kimsin?'

Yeni Zelandalı Sharon ve Rob Carr çifti, birbirlerine ilk görüşte aşık olup evlenmişti. 4 çocukları olmuştu. Sharon, 2009’da büyük bir trafik kazası geçirdi. Mucize eseri sağ kurtulmuştu.

Ancak kendisine geldiğinde eşi Rob’a ilk sorusu “Sen de kimsin?” oldu. Çünkü kaza sırasında beyin sarsıntısı geçiren Sharon, hafızasını kaybetmişti.

İlk düğününü unutmuştu

Doktorlar her şeyi yeniden öğrenmesi gerektiğini söyledi. Eşi Rob, mücadele etmeye karar verdi. Son 10 yılda Sharon’ı yeniden hayata bağladı ve kendisine yeniden aşık etti.

Sharon düğünlerini de hatırlamıyordu. O nedenle, hikayelerini ikinci kez aşkla yazan çift, kazadan 10, ilk düğünden 19 yıl sonra yeniden düğün yaptı. Bu kez düğünlerine çocukları da katıldı.