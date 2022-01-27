Beynimiz, vücudumuzdaki tüm organlarımızda olduğu gibi yıllara yenik düşerek yavaşlamaya başlar. Genetik veya çevresel faktörlere bağlı olarak yaşımız ilerledikçe unutkanlık vb. sorunlarla karşılaşmaya başlarız. Egzersiz yapmak, vücudumuzu vitamin ve minerallerden yana zengin beslemek tıpkı vücudumuzu koruduğu gibi beynimizin yaşlanmasını da yavaşlatmaya yardımcı olur.

Bugünkü yazımızda sizin için 50 yaşınızdan itibaren hafızanızı güçlendirmeye yardımcı olacak 3 pratik öneri vereceğiz. Hazırlasanız başlıyoruz...

1) ÇEVRİMİÇİ OYUNLAR OYNAYIN, BULMACA ÇÖZÜN... SADECE 10 DAKİKA BİLE YETER...

New York Üniversitesi'nin yenibir araştırmasına göre çevrimiçi olarak bulmaca gibi oyunlar oynamak beyin yaşınızı 5 yıl gençleştirmeye yardımcı oluyor. Üstelik sadece 10 dakika oynamak bile bunu destekliyor. Oyun oynayarak karmaşık beyin hücrelerimizi bir arada çalıştırmaya zorluyor, düşünme egzersizleri yapmanıza yardımcı oluyor.

Amerikan Tabipler Birliği Dergisi JAMA'da yayınlanan araştırmakara göre çevrimiçi olarak başkalarıyla etkileşime geçmek de beyin yaşınızı gençleştirmeye yardımcı olan sinirsel bağlantıların harekete geçmesini sağlıyor.





2) EVDE İŞ YAPARKEN ISLIK ÇALIN, ŞARKILAR MIRILDANIN

Bazen bir odaya girdiğinizde neden o odaya girdiğinizi unutuyor musunuz? Evde dolaşırken en sevdiğiniz nostaljik melodilere eşlik edin, mırıladanın veya ıslık çalın Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir araştırmaya göre bu, unutkanlığı tetikleyen beyin yaşlanmasının 1 yıl kadar geriye alınmasına yardımcı oluyor.

Pennsylvania Üniversitesi araştırmacıları da evde basit egzersizler yapmanızı sağlayacak hareketlerin; çamaşır katlama, kargoya gelen paketinizi evde beklemek yerine gidip alma, aldığınız hediyeleri firmaya paketletmek yerine kendinizin paketlemesi gibi eğlenceli aktivilerin günlük basit egzersizleri artırmanıza yardımcı olduğunu ve günde en az 9 dakikalık hafif fiziksel egzersizi yüzde 51 oranında artırdığını söylüyor.

Ek olarak nostaljik müzikler de beynin sinirsel bağlantılarını güçlendiren kısımları meşgul ettiği ifade ediliyor. Bu nedenle müzikten kopmayın. Dinleyin, eşlik edin...

3) FLAVONOİDLERDEN YANA ZENGİN BESLENİN

Rush Institute için yapılan "Çalışma Bağlantıları Antioksidan Flavonol ile Daha Düşük Alzheimer Riski" başlıklı çalışmada flavonoid içeren besinlerin hızlı düşünmek için en iyi yiyeceklerden biri olduğunu öne sürülüyor.

Flavonoid adlı bu güçlü bileşikler hücreleri oksidatif strese ve iltihaplanmaya karşı korumak için birlikte çalışıyor, nöral bağlantıları güçlü tutuyor ve beyin yaşlanmasını yüzde 48 oranında yavaşlatıyor.

FLAVONOİDLER NE İŞE YARAR, NERELERDE BULUNUR?

Bitkilere sarı, turuncu, kırmızı gibi parlak renkleri veren ve insan vücudunda antioksidan işlevini yürüten flavonoidler hücrelerin zarar görmesini engelliyor.

Hemen hemen her meyve ve sebzede flavonoid bulunuyor.

Meyve ve sebze ne kadar renkliyse flavonoid oranı o kadar yüksek anlamına geliyor.

Örneğin hücre duvarının oksijenden zarar görmesini engelleyen flavonoid içeren besinler aynı zamanda içerdikleri C vitamini ile vücudun ihtiyacını karşılar ve kronik ağrıyı azaltıyor.

Kanser veya hastalıklı hücrelerin çoğalmasını engelliyor ve bu serbest radikallerin yaşlandırıcı zararlarına engel olarak çok güçlü antioksidan görevi görüyor.

SADECE BEYNİ DEĞİL, VÜCUDU DA KORUYOR

Eğer sık sık hastalanıyorsanız, alerjiniz varsa, herhangi bir yerinizi çarptığınızda çok hızlı morarıyorsa, yaralarınız daha geç iyileşiyorsa flavonoid içeren besinlere sofranızda yer açmanız gerekiyor. Flavonoidler özellikle yeşil, sarı, beyaz ve kırmızı renkli sebzelerde bulunuyor:

FLAVONOİD KAYNAKLARI

Kırmızı pancar

Kırmızı lahana

Havuç

Kayısı,

Domates

Patates

Soğan

Patlıcan

Elma

Armut

Şeftali

BONUS: Bilmeden her gün tüketiyoruz! Hafıza geriliğine neden oluyor

HABER ÖNİZLEMESİ:

Yapılan yeni bir araştırmaya göre öğleden sonra atıştırdığımız lezzetli bir peynirli krakerin veya pizzanın sadece ilerleyen yıllardaki bedensel sağlığımıza değil, hafıza problemleri ile kendisini gösteren demansa da etkisi var. Bir dizi bilişsel testin yapıldığı araştırma sonucu gösteriyor ki bazı besinleri sadece 1 ay bile tüketmek hafızamıza ciddi zararlar veriyor.

Çalışmanın baş yazarı Ruth Barrientos, bir üniversite yayınında "Bu bulgular işlenmiş gıdalardan oluşan bir diyetin tüketilmesinin önemli ve ani hafıza açığı üretebileceğini gösteriyor" dedi . Çünkü bu şiddetli etkiler inanılmaz derecede kısa bir sürede gerçekleşti.

Somon balığı, en iyi omega-3 yaş asiti kaynaklarından biri...

DHA takviyeleri umut olabilir mi?

Araştırmada başka bir grup yaşlı fareye abur cubur diyeti ile beraber DHA takviyeleri verildi. Uzun zincirli omega-3 yağ asitleri diyebileceğimiz DHA takviyeleri ile beslenen bu grup farede inflamatuar nörolojik tepkiler ve hafıza kaybı belirtileri hiç görülmedi.

Dokosaheksaenoik asit veya DHA dediğmiz madde, ton balığı ve somon gibi soğuk su balıklarında bulunan bir omega-3 yağ asidi. Omega-3 yağ asitleri bakımından yüksek bir diyet yemenin kalbiniz için iyi olduğunu ve hatta yaşlanma belirtilerini önleyebileceğini uzun zamandır biliyoruz. Ancak burada önemi bir detay var.

DHA takviyeleri almak bize sevdiğimiz işlenmiş gıdaları korkmadan yeme hakkı veriyor mu yoksa yine de inflamasyon ve hafıza kaybı tetikleniyor mu?

Sadece DHA almak yetmiyor

Deneyde farelerin hem gıda hem de DHA takviyelerine sınırsız erişimleri olduğu için, farelerin ne kadar DHA tükettiği tam olarak bilinmiyor. Bu da çalışmanın beyin iltihabını önleyebilecek belirli bir DHA dozu önermesini engelliyor. Ayrıca işlenmiş gıda diyetindeki tüm fareler “önemli” miktarda; özellikle yaşlı fareler, genç farelere oranla “önemli ölçüde daha fazla” kilo alıyor. Kilo alımı demanstan açıkça farklı olsa da, fazla kilolar kas inşa etmek yerine abur cubur yemekten geldiğinde, bu aynı zamanda başka sağlık sorunlarına yol açıyor.

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