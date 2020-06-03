Türkiye Hafize teyze gözyaşlarına hakim olamadı: Kıyamet kopuyor sandım

Hafize teyze gözyaşlarına hakim olamadı: Kıyamet kopuyor sandım

Türkiye

Hafize teyze gözyaşlarına hakim olamadı: Kıyamet kopuyor sandım

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde akşam saatlerinde bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 74 yaşındaki Hafize Yaşar ise dolu esnasında dua okudu. Hayatında ilk kez böyle bir yağış gördüğünü söyleyen Hafize teyze, "Kıyamet kopuyor sandım" dedi.

03 Haziran 2020, Çarşamba 20:41 Son Güncelleme:
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Balıkesir Susurluk’ta akşam saatlerinde başlayan ve 10 dakika süren dolu yağışı en çok 74 yaşındaki Hafize Yaşar’ı korkuttu. Dolu yağışını görünce bahçeye çıkarak dua okuyan Hafize Yaşar gözyaşlarına da engel olamadı. Yağış sonrası konuşan Yaşar, "Yağmur çok fena etkiledi beni. Ben 75 yaşındayım ben böyle yağmur görmedim. Dedim ki ’Kıyamet kopuyor artık’ Ağlamaktan tutamadım kendimi. Söyleyecek bir şey bulamıyorum.

Allah’ım, Cenabı Allah’ım korusun Ya Rabbim. Ne günlere kaldık, dedim. Kıyamet kopuyor artık, dedim" şeklinde konuştu.


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