Hafriyat kamyonundan kafasına tuğla düşen çocuk ağır yaralandı
Siirt'te inşaatı devam eden bir eve tuğla götüren hafriyat kamyonundan düşen tuğla, Ömer Şenyüz (11) adlı çocuğun kafasına düştü. Ağır yaralanan Şenyüz, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı
Olay, Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatı devam eden bir eve tuğla taşıyan hafriyat kamyonundan düşen tuğla, Ömer Şenyüz adlı çocuğun kafasına düştü.
YERE YIĞILDI
Yere yığılan çocuğu gören vatandaşlar 112 Acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk ilk müdahalelerin ardından Batman Bölge Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İHA