Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında, nereli?
Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında? gibi sorular internette merak edilen konuların başında geliyor. Türkiye'yi sarsan Elmalı'daki cinsel istismar skandalı sonrası ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, kendisinin de cinsel istismara uğradığını söyledi. Bu paylaşımın sonrasında oyuncunun hayatı merak konusu oldu. İşte, Hafsanur Sancaktutan hakkında merak edilenler...
29 Haziran 2021, Salı 23:25 Son Güncelleme:
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Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Elmalı davasının gündeme gelmesinin ardından, sosyal medyada çocukken istismar edildiğini duyurdu.
Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Elmalı'daki skandal cinsel istismara sessiz kalmadı. Hafsanur Sancaktutan, Elmalı olayı sonrası sosyal medyada bir paylaşım yaptı.
İşte güzel oyuncunun o paylaşımı:
“İtiraf ediyorum! Dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum.”
Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000'de İstanbul'da doğdu. Aslen Rizelidir.
21 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenmiştir. İlk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer alan Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla ayrıca birçok ödül kazanmıştır. Oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermesinin ardından, şimdilerde Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat vermektedir.
HAFSANUR SANCAKTUTAN DİZİLERİ
2018 Gülperi, Fidan
2019 Aşk Ağlatır, Ada Meryem
2021- Son Yaz, Yağmur Kara