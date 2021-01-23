Hafsanur Sancaktutan: Kırmızı çizgim yok, her rolde oynarım

Oyunculuk performansınızla izleyenlerden tam not aldınız. Sizi daha yakından tanımak isteriz.

20 yaşındayım. Heyecanlı, kıpır kıpır ve kendine saygısı olan biriyim. Çok sabırsızım. Konu ne olursa olsun hemen olsun isterim.

Nasıl bir ailede büyüdünüz?

Geleneksel, kuralları olan bir aileden geliyorum. İçinde kendimi özgür hissedebildiğim, her gün kendimle muhakeme yapabildiğim bir dünyam var. Ailem çok tatlıdır. Onların bana öğrettiği çok şey var. Bugünkü Hafsa’yı onlar var etti. Aileme saygım sonsuz.

Rolünüzü sevdiniz mi, Yağmur Kara ile aranız nasıl?

Yağmur’u seviyorum, çünkü kendine has bir karakteri ve düşünceleri olan, aynı zamanda kendisine saygı duyan gözü kara bir kız.

UÇAK MÜHENDİSİ OLMAK İSTERKEN OYUNCU OLDUM

Küçük yaşta sektöre atılmışsınız. Peki, oyunculuk ilk hedefiniz miydi?

Aslında uçak mühendisi olmak isterken bir karar verdim ve oyuncu oldum.

Örnek aldığınız oyuncular var mı?

Yeşilçam kadınlarımızın hepsini izlemekten çok büyük zevk alıyorum.

Rollerde seçici misiniz, misal hangi rol gelirse kabul etmezsiniz, kırmızı çizgileriniz neler?

Kırmızı çizgim yok, her rolde oynarım.

‘En İyі Yаrdımcı Kаdın Oyuncu Ödülü’, ‘Övgüye Değer Oyuncu Ödülü’, ‘En İyі Kаdın Oyuncu Ödülü’ gibi ödülleriniz var. Bu yaşta bu kadarı başarılı olmanın sırrını nedir?

Lisede çok sevdiğim bir edebiyat hocam vardı. Ondan çok şey öğrendim. Tiyatroyu bana sevdiren, beni oyunculuğa yönlendiren kişi de odur. Doğru zaman ve doğru yerdeydim. İstedim ve başardım. Çok yoruldum ama bu bana başarıyı getirdi.

‘Gülperi’ ve ‘Aşk Ağlatır’ gibi dizlerde de izledik sizi. Kamera önünde kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Ben daha sektörde çok yeniyim. Bu yüzden eleştiriye de açığım, öğrenmeye çalışıyorum. Bu yol çok uzun ve öğreneceklerim asla bitmeyecek. Her gün kendime yatırım yapabiliyorsam ne mutlu bana!

SEVGİNİN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUM

Aşkın tanımını yapar mısınız bana ya da aşka bakışınızı?

Aşk benim için çok mühim. Sevginin iyileştirici gücüne inanıyorum. Kendimi güvende hissettiğim, hesaplar yapmadan derdimi anlatabildiğim ve en önemlisi yanında olmak için her şeyimi verebileceğim kişide aşkı yaşayabilirim. Evim olmalı o kişi.