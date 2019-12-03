Gebeliğin 6. haftasında vücuttaki değişiklikler ve hormon değişiklikleri fark edilmeye başlıyor. Çevrenizdekiler henüz hamile olduğunuzu tam olarak fark edemese de rahim büyümeye başlıyor. Mesaneniz rahim tarafından baskılandığı için sık sık tuvalete gitme isteğiniz olabilir. 6. Haftada bebeğiniz nar tanesi kadardır. Sabahları sık idrara çıkma isteği, sabah rahatsızlığı, yorgunluk ve şişkin göğüsler, duygusal ve huzursuz hissetme 6. haftanın tipik belirtileridir.

Gebeliğin 6. haftasıyla birlikte bazı sorunlar da başlar. Hamileliğin bu döneminde sıklıkla Hamilelikte mantar neden olur? Hamilelikte hazımsızlık sorunları nasıl geçer? Hamilelikte kasık ağrıları endişelendirmeli mi? soruları merak ediliyor. Bu dönemde artık hamileliğin sonuna kadar birlikte ilerleyeceğiniz doktorunuzu seçmeniz gerekiyor. Duygusal olarak oldukça hassas olunan bu dönemde baba adayları da sürece dahil olmalı. Peki, Doktor seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Hamilelik sürecinde baba adayları ne yapmalı? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat merak edilen soruları yanıtladı.

Hamilelikte mantar neden olur?

Hamilelikte hormonal etkilere bağlı olarak bağışıklık sistemimiz zayıflamakta ve eş zamanlı olarak vajinal bölge floramız ve kanlanması değişmektedir. Tüm bu değişiklikler bu bölgenin mantar enfeksiyonuna yakalanma olasılığını arttırmaktadır.

Hamilelikte hazımsızlık sorunları nasıl geçer?

Hamilelikte hazımsızlık problemi ileri haftalarda özellikle daha sık görülmektedir. Bebeğimizin büyümesi ile mideye baskı yapmaktadır. Erken dönemde görülen hazımsızlığın en büyük sebebi ise mide hareketlerinin yavaşlamış olmasıdır. Bunun için akşamları sindirimi kolay gıdaları tercih etmeli ve çiğ gıda tüketimini akşam saatlerinde yapmamalıyız. Baharatlı ve asitli gıda tüketmemeye özen göstermeliyiz.

Hamilelikte kasık ağrıları endişelendirmeli mi?

Hamileliğin erken dönemlerinden itibaren kasık ağrısı görülebilmektedir, bu ağrılar rahmin büyümesine bağlı olabileceği gibi enfeksiyon belirtisi de olabileceği için mutlaka doktor kontrolü altında olunmalıdır. Enfeksiyona veya başka bir nedene bağlı ise mutlaka doktorunuzun önerdiği tedavi uygulanmalıdır.

Doktor seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

İyi iletişim kurabildiğiniz, alanında uzman, bilgi ve tecrübesine güvendiğiniz bir hekimi tercih edin. Doktorunuz kafanızdaki soruları tartışırken bilgisine güvenip saygı çerçevesinde konuşabileceğiniz biri olmalıdır. Unutmayın ki, 10 ay boyunca en çok irtibatta olup görüşeceğiniz kişi doktorunuz olacaktır.

Hamilelik sürecinde baba adayları ne yapmalı?

Hamilelik sürecinde baba adayları olabildiğince eşlerine destek olmalı. Hayatlarında olacak olan büyük değişime birlikte hazırlanmalıdırlar. Bir anne adayının tüm kokularını paylaşıp en büyük desteği gördüğü kişi eşleri olmaktadır. Bu nedenle baba adaylarına büyük görev düşmektedir.

Betül Meral SARIİZ / Posta.com.tr

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