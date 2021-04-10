Son dakika haberi... Milyonların gözü kulağı salı günü yapılacak kabine toplantısında. Kabine toplantısından önce ise pazartesi günü Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek.

CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş, pazartesi günü yapılacak Bilim Kurulu toplantısına dair önemli bilgiler paylaştı.

İşte o açıklamalar...

Seyahat kısıtlaması, tam kapanma, kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi gibi seçenekler konuşuluyor. Bilim Kurulu, ramazan ayı öncesinde son kez pazartesi günü toplanacak. Oldukça önemli bir toplantı, geçtiğimiz günlerde yapılması planlanıyordu ancak pazartesi gününe işaret edilmişti. Ana gündem maddesi artan vaka sayı ve aşılama süreci olacak. Ramazan ayında hangi tedbirlerin alınabileceğini konuşulacak.

Bilim Kurulu üyeleri masadaki son verilere bakacak, Türkiye'nin risk haritası çıkarılarak ve tavsiye kararları alınacak. Tavsiye kararları da çok önemli çünkü çıkacak tavsiye kararları ramazan ayında hangi tedbirlerin alınacağını gösterecek.

Aşılama süreci de masadaki konulardan. Bilim Kurulu Üyeleri'nden de dikkat çeken mesajlar var. Afşin Emre Kayıpmaz, 'Ramazan için ek tedbirler gelebilir' mesajını verdi.

GÖZLER BİLİM KURULU'NDA

Artık gözler pazartesi günü yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda olacak.