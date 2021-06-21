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Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile ilgili flaş gelişme! Değişiyor, pazar günleri...

Türkiye

Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile ilgili flaş gelişme! Değişiyor, pazar günleri...

Türkiye'nin gözü kulağı bugün yapılacak kabine toplantısında. Geçtiğimiz hafta yapılacak olan ancak daha sonra ertelenen toplantıda alınacak kararlar merakla bekleniyor. Özellikle hafta içi ve hafta sonu yasakları, yasak saatlerinde esneme, açık havada maske kararı gibi konularda alınacak kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca kabine toplantısının ardından bir de müjde duyuracak

21 Haziran 2021, Pazartesi 07:57 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı NATO Liderler Zirvesi nedeniyle geçtiğimiz hafta yapılamayan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe’de toplanıyor. Toplantının en önemli gündem maddesini 22 Haziran sonrasında uygulanacak yeni kademeli normalleşme takvimi oluşturacak. İç ve dış gelişmelerin yanı sıra NATO Liderler Zirvesinin sonuçlarının değerlendirileceği toplantıda Erdoğan, yaptığı görüşmelerle ilgili kabineyi bilgilendirecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda kapsamlı brifing vereceği toplantıda yeni kararların alınması bekleniyor.

SAATLERE ESNEME 

1 Haziran’da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00’den sonra uygulanması, pazar günlerinin ise tamamen kısıtlama kapsamına alınması kararlaştırılmıştı. Beştepe’de bugün yapılacak kabinede vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama çalışmalarındaki artışa bağlı olarak pazar günü uygulanan kısıtlamaların cumartesine benzer şekilde esnetilmesi seçeneği tartışılacak.

Toplantıda hafta içi saat 22.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik saatlerin ötelenmesi de ele alınacak başlıklar arasında.

AÇIK ALANDA MASKE 

Toplantıda aşılamanın 30 yaşa kadar inmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun mesafe kuralına uymak şartıyla kaldırılması da konuşulacak.

Bu kapsamda vaka sayılarındaki düşüşe paralel olarak önümüzdeki dönemde AVM’lerin yanı sıra dolmuş, otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarında ve hastanelerde maske takılma zorunluluğunun devam etmesi ancak park, bahçe, meydan gibi açık alanlarda maske kuralının esnetilmesi öngörülüyor.

TURİZMCİYE KDV MÜJDESİ 

Toplantıda Erdoğan’ın “müjdesini vereceğiz” dediği turizmcilere sağlanan KDV desteği süresinin uzatılması da konuşulacak. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy turizm sezonu ve yurtdışında turist çekmeye yönelik süren diplomasi trafiğiyle ilgili bilgilendirmede bulunacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Toplantıda alınan kararları ve önümüzdeki dönemde atılacak adımları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.  (Hürriyet)

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