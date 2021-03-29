Beştepe’de toplanacak kabinenin ana gündem maddesini 1 Mart’ta başlayan kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte vakaların 30 bini, ölü sayısının ise 150’yi aştığı koronavirüsle mücadele çalışmaları oluşturacak. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda artan vaka sayıları, illerdeki son durum, risk haritası, yerli aşı çalışmaları ve alınabilecek tedbirlerle ilgili kapsamlı bir sunum yapacak.

Toplantıda, 13 Nisan’da başlayacak Ramazan ayı öncesinde özellikle iftar ve sahur vakitlerinde koronavirüs yayılımının önlenmesine yönelik olarak yeni kısıtlama kararlarının alınması bekleniyor. Başta okullar ve kalabalık yerler olmak üzere, restoran, kafe, lokanta ve AVM’lerdeki son durum değerlendirilecek.

YERLİ AŞI VE AŞI TAKVİMİ

Yerli aşı üretimi çalışmalarının hızlandırılmasına yönelik açıklanan 6 maddelik yol haritasının nasıl uygulanacağı da kabinenin en önemli başlıkları arasında olacak.

Önümüzdeki süreçte aşılama takviminin aşama aşama nasıl ilerleyeceği de detaylarıyla değerlendirilecek. Alınan tedbirlere rağmen artan vaka sayılarıyla birlikte koronavirüs risk haritasının ağırlıklı olarak “kırmızıya” dönmesi de kabinenin gündemindeki bir diğer konu olarak öne çıkacak. Bu kapsamda risk haritasının kabine toplantısının ardından güncellenmesi ve yeni tedbirlerle kısıtlama kararlarının hayata geçirilmesi bekleniyor.

AB VE EKONOMİ

AB Zirvesi’nin ardından Türkiye ile ilgili açıklanan rapor da kabine gündeminin bir başka önemli başlığı olacak. Bu çerçevede ABD ve AB ile yeni dönemin ele alınacağı kabinede İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması kararının da değerlendirilmesi planlanıyor. Cumhurbaşaknı Tayyip Erdoğan, sözleşmeden çıkılmasıyla ilgili yapılan tartışmalar üzerine, “Atılan adımlar tamamen yasal. Kararımızı verdik. Gireriz, girdiğimiz gibi de çıkarız. Üç ay sonra buradan çıkmış olacağız, bu kadar basit” demişti.

Toplantıda ayrıca Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz’deki son durum da ele alınacak. Merkez Bankası Başkanlığındaki görev değişiminin ardından yapılacak ilk kabine toplantısında ekonomideki son durumun, Ekonomik Reform Paketinin uygulama takviminin ve kurlarda yaşanan dalgalanmanın da ele alınacağı belirtiliyor. Kabinede ele alınan başlıkları ve alınması muhtemel önlemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak. (Hürriyet)