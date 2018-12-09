Aralık ayının ortalarına giriyoruz. Üç büyük ilde kar yağışı henüz başlamadı. Yeni haftaya girerken İstanbul, Ankara ve İzmir'de ikamet eden vatandaşlar "Hafta içi hava durumu nasıl olacak?" sorusunu soruyor. İşte 5 günlük hava durumu...

3 BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU

Hava sıcaklıkları; salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk ve yağışlı hava ile birlikte ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalacak. Pazartesi günü İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Ankara yağmurlu, İzmir ise gökgürültülü sağanak yağış olacak. Salı günü, üç büyük ilde yağmur bekleniyor.

ÇARŞAMBA ANKARA'YA KAR GELİYOR

Çarşamba Ankara kar yağışlı, İzmir çok bulutlu ve İstanbul yağmurlu olacak. Perşembe ve cuma Ankara'da yine kar yağışı etkili olacak. İstanbul ve İzmir'de yağmur yağacak.