Alışveriş Hafta içi marketler kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK ve Migros marketlerin çalışma saatleri

Hafta içi marketler kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK ve Migros marketlerin çalışma saatleri

Alışveriş

Hafta içi marketler kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK ve Migros marketlerin çalışma saatleri

Koronavirüs önlemleri kapsamında marketlerin çalışma saatleri değiştir. BİM, A101, ŞOK, Migros gibi marketlerin açılış ve kapanış saatlerinde düzenlemeler yapıldı. Peki, hafta içi marketler kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte marketlerin hafta içi ve hafta sonu detaylı çalışma saatleri...

19 Ocak 2021, Salı 10:02 Son Güncelleme:
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Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri nedeniyle market çalışma saatleri de vatandaşların gündemine geliyor. Marketlerin yeni çalışma saatleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile yanıt buldu. A101, BİM, ŞOK, Migros gibi marketler hafta içi belirlenen çalışma saatleri içerisinde hizmet veriyor.

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Marketlerin hafta içi çalışma saatleri

A101, BİM, ŞOK, Migros gibi marketler ve bakkallarda çalışma saatleri pandemi kısıtlamaları kapsamında değişti. Hafta içi marketler saat 10:00’da açılıyor ve 20:00’ye kadar hizmet veriyor.

Marketlerin hafta sonu açılış ve kapanış saatleri

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde marketler daha erken kapanıyor. Hafta sonları sabah saat 10:00’da açılan marketler, akşam 17:00’de kapanıyor.



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