Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri nedeniyle market çalışma saatleri de vatandaşların gündemine geliyor. Marketlerin yeni çalışma saatleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile yanıt buldu. A101, BİM, ŞOK, Migros gibi marketler hafta içi belirlenen çalışma saatleri içerisinde hizmet veriyor.

Marketlerin hafta içi çalışma saatleri

A101, BİM, ŞOK, Migros gibi marketler ve bakkallarda çalışma saatleri pandemi kısıtlamaları kapsamında değişti. Hafta içi marketler saat 10:00’da açılıyor ve 20:00’ye kadar hizmet veriyor.

Marketlerin hafta sonu açılış ve kapanış saatleri

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde marketler daha erken kapanıyor. Hafta sonları sabah saat 10:00’da açılan marketler, akşam 17:00’de kapanıyor.





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