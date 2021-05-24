Marketlerin hafta içi marketlerin çalışma saatleri ile hafta sonu çalışma saatleri arasında farklılıkla yaşanıyor. Kademeli normalleşme kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıyor. Kademli normalleşme tedbirlerine göre A101, Bim, Şok ve Migros'un çalışma saatleri neler?

HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında marketler hafta içi saat 09:00 ile 20:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketlerin çalışma saatleri ile ilgili şu detaylar yer aldı; Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Hafta içi Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet veriyor.