Kabine Toplantısı Türkiye'nin koronavirüs gündemi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleşecek. Toplantıda kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, yerli aşı çalışmaları ve kısıtlamalarda normalleşme takviminin başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor. Vaka sayılarındaki seyir ile yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağının da Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmesi bekleniyor. İşte bugün yapılacak toplantıyla ilgili detaylar...

Kafe ve restoranlar için 30-40-50 kuralı

Uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor. Ancak buralar maskelerin indiği ve bulaşın en fazla arttığı yerler olduğu için zamanlamanın iyi yapılması, kuralların da sert ve net konulması bekleniyor. Planlanan düzenlemede 30-45-50 düzenlemesi öne çıkıyor. Kabine gündemine dair edinilen son dakika bilgisine göre bu kapsamda, kafe ve restoranlara HES kodu ile giriş yapılabilecek. İç ve dış mekânların kullanımı farklı olacak. İç mekânda kapasitenin en fazla yüzde 30'u (10 masa varsa 3 tanesi hizmete açık olacak), dış mekânlarda yüzde 50'si (10 masa varsa 5 tanesi) hizmete açılacak. Bulaşın olmaması için müşterilere oturma sınırlaması getirilmesi planlanıyor. Bu sürenin de 45 dakika olabileceği belirtiliyor.

Okulların açılması ve yüz yüze eğitim

Mart itibarıyla önce ilköğretim, arkasından da orta öğretim kurumlarının hibrit model ile eğitime başlaması hedefleniyor. Gidişe göre bu sürelerin değiştirilebileceği, yaza da sarkıtılabileceği belirtiliyor.

Üniversiteler açılacak mı?

Üniversitelerin açılmasında YÖK'ün düzenlediği anketin sonuçları etkili olacak. Ancak bu konuda son kararı Sağlık Bakanlığı verecek. Vaka sayılarına göre bahar aylarında üniversitelerin hibrit modelde eğime başlaması, yaz aylarında risk daha düşük olduğu için ağustosa kadar akademik yılın devam etmesi gibi formüller tartışılıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamaları

Marttan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili de bazı iyileştirilmelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Öncelikli olarak hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması, hafta içi kısıtlamanın ise bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Salgının durumuna göre daha sonra bunun da kaldırılacağı belirtiliyor.

Bölgesel kurallar

Genel kurallar yerelde de ayrıca değerlendirilecek. İl, bölge bazında kararlar alınabilecek. İller günlük vaka sayıları, 100 bin kişiye düşen vaka sayısı, hastane doluluk oranları, yükü ne kadar kaldırabileceğine bakılacak. Bu değerlendirme sonucunda bazı kısıtlamaların devamı, hatta daha başka sınırlamalar getirilebilecek.

Bakan Koca sunum yapacak

Diğer yandan kabine gündemine dair alınan son dakika bilgisine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar kuruluna brifing vereceği toplantıda okulların da kontrollü şekilde açılarak yüz yüze eğitim kapsamının genişlemesine bağlı olarak önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, son koronavirüs tablosu, mutant virüsle ilgili gelişmeler, kısıtlamaların etkisi ve ikinci doz aşılama çalışmaları ele alınacak. (Sabah)



