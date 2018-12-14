Hafta sonu (15-16 Aralık) hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı?

Hafta sonu (15-16 Aralık) hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı? Yarın hafta sonu... Hava durumu ve sıcaklıklar merak edilirken kar yağıp yağmayacağı da araştırılan bir başka konu... İşte hafta sonu hava durumu...