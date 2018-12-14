Hafta sonu (15-16 Aralık) hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı?
Yarın hafta sonu... Hava durumu ve sıcaklıklar merak edilirken kar yağıp yağmayacağı da araştırılan bir başka konu... İşte hafta sonu hava durumu...
Aralık ayının ortasındayız ve hava sıcaklıkları gitgide düşüyor. Hafta sonu plan yapmak isteyen milyonlarca vatandaş hava durumunu merak edip hava sıcaklığının artıp artmayacağını, yağmur ve kar yağmayacağını sorguluyor. İşte 15-16 Aralık hava durumu...
HAFTA SONU HAVA DURUMU
15 ARALIK CUMARTESİ
Cumartesi günü yurdun batı kesimi yağışlı, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümü sisli olacak. Orta Karadenzi, Doğu Karadeniz, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklıları 2-3 derece artacak.
İstanbul: Bulutlu 13/7
Ankara: Sisli 8/2
İzmir: Sağanak yağışlı 17/11
16 ARALIK PAZAR
Pazar günü Trakya, Ege ve Akdeniz'in doğusunda sağanak yağış etkili olacak. Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'da sisli; Orta ve Doğu Karadeniz parçalı bulutlu olacak.
İstanbul: Bulutlu 13/9
Ankara: Bulutlu 9/3
İzmir: Sağanak yağışlı 16/12