Haftanın son işlem günü olan Cuma gününün ardından hafta sonu altın fiyatları internette sık aratılan konuların başında geliyor. Yatırımcı "Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte detaylar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 226 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 226,20 liradan, bin 489 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 510 liradan, 206 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 210 liradan, bin 455 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 475 liradan satıldı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

728 liradan alınan Yarım Ziynet 738 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

364 liradan alınan Çeyrek Ziynet 369 liradan satılıyor.