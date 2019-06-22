Hafta sonu altın fiyatları... Çeyrek ve gram altın fiyatları Hafta sonunun ilk günü ve dünkü altın fiyatlarının kapanışı merak ediliyor. Geçen hafta en düşük 251 lirayı gören gram altın cuma kapanışı 262 lira ile yaptı. İşte hafta sonu altın fiyatları...