Hafta sonu altın fiyatları... Çeyrek ve gram altın fiyatları
Hafta sonunun ilk günü ve dünkü altın fiyatlarının kapanışı merak ediliyor. Geçen hafta en düşük 251 lirayı gören gram altın cuma kapanışı 262 lira ile yaptı. İşte hafta sonu altın fiyatları...
Hafta sonuna girildi, gözler altın fiyatlarında... Geçen hafta yükselişini sürdüren altın fiyatlarında son durum sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İşte gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altınında son durum...
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
262,26 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 262,59 liradan, bin 715 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 741 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 663 liradan alınan tam altın bin 6696 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
831 liradan alınan yarım altın 853 liradan ve 415 liradan alınan çeyrek altın 426 liradan satılıyor.