Hafta sonu altın fiyatları... Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Hafta sonu altın fiyatları... Çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatları hafta sonunun ilk gününde merak ediliyor. Düğün sezonunda en çok rağbet gören gram ve çeyrek altın fiyatları araştırılıyor. İşte 17 Ağustos altın fiyatlarında son durum...