Hafta sonu altın fiyatları... Çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları hafta sonunun ilk gününde merak ediliyor. Düğün sezonunda en çok rağbet gören gram ve çeyrek altın fiyatları araştırılıyor. İşte 17 Ağustos altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatları son bir haftada değer kazanırken gram altın haftayı 271,56'dan günü kapattı. Şimdi diğer altın yani çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet fiyatları araştırılıyor. İşte son durum...
17 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI
271,40 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 271,56 liradan, bin 794 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 821 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 736 liradan alınan tam altın bin 770 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
868 liradan alınan yarım altın 890 liradan ve 434 liradan alınan çeyrek altın 445 liradan satılıyor.