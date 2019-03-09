Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen büyüme endişeleri ve Çin verilerinin beklentilerin altında kalması altında bu hafta alım getirdi. Altın bu hafta yükselerek son dört günün en yüksek seviyelerinden işlem gördü. Bu hafta altının yukarı yönlü bir seyir sergiledi. Hafta sonunda Haftanın son iş günü olan Cuma gününün kapanış fiyatlarından işlem gören altın yatırımcının çok merak ettiği konuların başında geliyor. Peki, 9 Mart Cumartesi Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte detaylar...

İstanbul Kapalıçarşı’da 227,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 228 liradan, bin 501 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 522 liradan, 208 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 212 liradan, bin 467 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 497 liradan, 734 liradan alınan Yarım Ziynet 744 liradan ve 367 liradan alınan Çeyrek Ziynet 372 liradan satıldı.