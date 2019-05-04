Küresel gelişmeleri yakından takip eden yatırımcı başta değerli maden olmak üzere piyasaları dikkatle takip ediyor. Çarşamba günü son bulan FED toplantısı sonrasında faiz indirim ihtimalinin azalması altın tarafında satış baskısını da beraberinde getirmişti. Altın hafta sonuna kadar FED’in üzerinde yarattığı satış baskısını üzerinden atamadı. Tüm bu gelişmelerle beraber yatırımcı hafta sonu altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç lira oldu? İşte Hafta sonu altın fiyatları!

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,81 artışla 246,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 401,00 lira,

Cumhuriyet altını 1.641,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,81 artışla 246,00 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, dün itibariyle şu şekilde:

245,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gram altın) 246,00 liradan satılıyor. Bin 620 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 641 liradan, 224,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) ise 228,20 liradan satılıyor.

Lira(Tam) altın bin 583 alınırken bin 603 liradan satılıyor. 792 liradan satılan Yarım altın 802 liradan, 396 liradan alınan Çeyrek altın ise 401 liradan satılıyor.



