Hafta sonu altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek ve gram altın ne kadar? (6 Temmuz)
Altın almak isteyen ve yatırımını altına yapmak isteyenler hafta sonu altın fiyatlarını merak ediyor. Hafta içi küresel gelişmeler nedeniyle dalgalı seyir izleyen altın dün yatay bir görüntü sergiledi. Peki, Hafta sonu altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte detaylar…
Haftanın son işlem günü olan Cuma günü altın yatay yönde hareket ettiği bir seansı geride bıraktı. Dün maden piyasasındaki satıcılı seyir altında yatay yönlü harekete neden oldu. Hafta sonu altın almak isteyenler internette sıklıkla Hafta sonu altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek ve gram altın ne kadar? sorularını aratıyor. İşte güncel altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
251,82 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 251,91 liradan, bin 663 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 688 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
229,04 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 245 liradan, bin 612 liradan alınan tam altın bin 643 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
806 liradan alınan yarım altın 826 liradan ve 403 liradan alınan çeyrek altın 413 liradan satılıyor.