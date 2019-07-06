Hafta sonu altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek ve gram altın ne kadar? (6 Temmuz)

Hafta sonu altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek ve gram altın ne kadar? (6 Temmuz) Altın almak isteyen ve yatırımını altına yapmak isteyenler hafta sonu altın fiyatlarını merak ediyor. Hafta içi küresel gelişmeler nedeniyle dalgalı seyir izleyen altın dün yatay bir görüntü sergiledi. Peki, Hafta sonu altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte detaylar…