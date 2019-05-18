Hafta sonu altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek ve tam altın ne kadar?
Hafta sonu altın fiyatları merak ediliyor. Altın almak isteyen veya yatırımını altına yapanlar internette sıklıkla Hafta sonu altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? sorularını aratıyor. İşte güncel altın fiyatları…
Altın hafta sonu cuma günü kapanış fiyatlarından işlem görüyor. Yatırımcı hafta sonu altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Tam altın ve gram altın kaç lira? sorularını aratıyor. İşte güncel altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
247,48 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 247,56 liradan, bin 643 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 667 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
225,09 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 241,34 liradan, bin 589 liradan alınan tam altın bin 621 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
794 liradan alınan yarım altın 815 liradan ve 397 liradan alınan çeyrek altın 407 liradan satılıyor.