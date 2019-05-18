Hafta sonu altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek ve tam altın ne kadar?

Hafta sonu altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek ve tam altın ne kadar? Hafta sonu altın fiyatları merak ediliyor. Altın almak isteyen veya yatırımını altına yapanlar internette sıklıkla Hafta sonu altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? sorularını aratıyor. İşte güncel altın fiyatları…